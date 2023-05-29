«Волга» — «Родина»: судья ошибочно назначил пенальти
На 47-й минуте матча 33-го тура первенства России «Волга» — «Родина» (0:1) арбитр Артем Чистяков ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота гостей и вынес предупреждение их капитану Заурбеку Плиеву.
Судья посчитал, что после удара Момо Туре защитник сыграл в мяч левой рукой. На самом деле она находилась в естественном положении, не увеличивала площадь тела — оснований для назначения пенальти не было.
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