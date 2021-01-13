Воецкий вошел в тренерский штаб Юрана в «СКА-Хабаровске»

Дмитрий Воецкий вошел в тренерский штаб Сергея Юрана в «СКА-Хабаровске», сообщает клубная пресс-служба.

Последним клубом 46-летнего специалиста был саратовский «Сокол», который он покинул в ноябре 2020 года.

На данный момент хабаровчане занимают седьмое место в Олимп ФНЛ, набрав 40 очков. Лидирует «Олимпиец», у которого 58 очков.