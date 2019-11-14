«Вместо критики «Ротора» и походов на телевидение Талалаеву следовало бы заняться своей командой»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Речинский прокомментировал высказывания главного тренера «Химок» Андрея Талалаева после вчерашнего матча 23-го тура Олимп-ФНЛ. Волгоградцы победили в гостях (2:0), а Талалаев заявил следующее: «Хочется поздравить «Ротор» с выходом в премьер-лигу, Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли. Что мы играли в гостях, что здесь — очень сложно противостоять, когда такое противодействие идет.

— Как вам высказывание главного тренера «Химок» Андрея Талалаева на послематчевой пресс-конференции, который поздравил «Ротор» с выходом в премьер-лигу?

— В первую очередь я хочу поблагодарить наших болельщиков. Вчера мы играли, как у себя дома. Считаю, Андрей Викторович был расстроен поражением и повел себя эмоционально. Своими комментариями он оскорбляет клуб, город и всех, кто болеет за «Ротор». За 9 туров нам удалось отыграть у «Химок» 8 очков и обойти их в турнирной таблице после очной встречи. Вместо того, чтобы распыляться на критику нашего клуба и походы на телевидение, господину Талалаеву стоило бы плотно заняться своей командой.

— Талалаев раскритиковал судейство. А как вы оцените работу арбитров?

— Комментирование судейских решений еще никого не красило. Для оценки работы арбитров есть департамент судейства и инспектирования. Мы могли бы вспомнить недавний матч «Химок» с «Армавиром», где гости получили в свои ворота пенальти на 5-й добавленной минуте. Почему-то после той игры Талалаев судейство не комментировал.

— Как вы относитесь к высказываниям Талалаева в адрес вашей команды по ходу текущего сезона?

— Если бы мы прошли всю дистанцию ровно и без нервов, то можно было понять его логику. За 23 тура у нас были обидные поражения, как в Калининграде или Песчанокопоском, и мы с достоинством принимали их, не ссылаясь на судейство, качество поля или погоду. Перед вчерашним матчем мы потеряли из-за дисквалификации Саная, следующую игру пропустит Попов, но мы не виним в этом арбитров, а просто берем и делаем свою работу. Три очка в условном матче с «Химками» добываются за счет сочетания нескольких факторов: характера, физических кондиций, психологии, разбора соперника. Андрею Викторовичу хочу пожелать плодотворной работы со своей командой и холодной головы. Мы понимаем, что цель его высказываний — морально ослабить нас, но мы не обращаем на это внимание и продолжаем двигаться дальше.

— Талалаев говорит, что судьи, как правило, свистели в одну сторону...

— Вопросов к судьям у нас нет. Уже на первых минутах было показано три желтых карточки, одна из них Султонову. Это говорит о том, что обе команды были настроены на серьезную борьбу. «Химки» чаще вступали в грубый отбор и как следствие получили больше штрафов. Дело не в судействе, а в том, что мы смогли реализовать свои моменты, а хозяева нет. Отсюда закономерный результат. (Виталий Айрапетов)

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