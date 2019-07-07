"Вмешались другие силы". Главный тренер СКА не считает заслуженным поражение от "Шинника"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский после поражения в домашнем матче 1-го тура Олимп-ФНЛ от "Шинника" (1:2) подчеркнул, что у нет претензий к игрокам своей команды.

– Команда обновилась на 80 процентов и тяжело сходу сделать боеспособный коллектив, но у меня претензий к ребятам нет, – приводит 1fnl.ru слова Поддубского. – Сегодня выложились по максимуму. Что-то не получилось, что-то получилось, но, к сожалению, проиграли. Я не считаю, что мы проиграли заслужено – вмешались другие силы. Какие – называть не буду, пусть это будет на их совести.

– Голы в ваши ворота были достаточно нелогичными. Что первый, что второй.

– Да, мы делали акцент на то, что "Шинник" хорошо играет в быстрые атаки. К сожалению, в эпизоде с пенальти и была быстрая атака. Но мы движемся вперед. Из сегодняшней игры не хочется делать трагедию. Нужно немного терпения. Команда новая, сыгрывается, обязательно будет усиление, и, повторюсь, трагедии никакой нет.

– Болельщики с вами солидарны. После матча довольно тепло поприветствовали команду.

– Болельщикам – особая благодарность. Нам было слышно, как они поддерживали нас. Но, еще раз скажу – нужно терпение.

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