Власти планируют использовать "Мордовия Арену" для развития детского спорта

Власти Мордовии планируют использовать стадион "Мордовия Арена" в первую очередь для развития спорта в регионе, в том числе детского, сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта Мордовии Александра Савилова. На стадионе прошли четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018.

- Если мы говорим о стадионе, то здесь в первую очередь футбол, а уже затем концерты, фестивали и иные массовые мероприятия. Мы будем стремиться максимально эффективно использовать тренировочные площадки. В регионе принята стратегия развития футбола до 2030 года, акцент в которой сделан на развитии детского футбола. Главой республики поставлена задача создания детского футбольного центра федерального уровня, и созданная футбольная инфраструктура, причем не только к чемпионату мира, может быть очень востребована, - цитирует ТАСС Савилова. - В рамках первенства ФНЛ сезона-2018/19 "Мордовия" сыграла 19 матчей на домашнем стадионе, посещаемость составила более 10 тысяч человек в среднем за игру. Надеемся, что через 3-4 года наш футбольный клуб вновь выйдет в премьер-лигу, что позволит нам существенно увеличить посещаемость матчей.