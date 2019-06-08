Владислав Сарвели: "В ФНЛ сборная России никому бы даже шансов не оставила"

Нападающий "Чертаново" Владислав Сарвели в интервью "Известиям" признался, что играть против сборной России было тяжело. По его мнению, в Олимп - ФНЛ национальная команда не оставила никому шансов.
– Как вам игра против сборной?
– Ясное дело, что нам было очень тяжело. У игроков сборной России очень высокий уровень, они быстро контролировали мяч. Нам было непросто перемещаться и оборонятся против них. Нашей задачей было показать себя и продемонстрировать контригру. Иногда это получалось, иногда нет. Сборная действительно нас душила в игре.
– Насколько уровень сборной сопоставим с командой ФНЛ?
– Думаю, вообще несопоставим. В сборной ребята лучше контактируют мяч и гораздо быстрее принимают решения. Это небо и земля.
– То есть сборная всех бы так в ФНЛ разносила?
– Конечно, в ФНЛ сборная никому бы даже шансов не оставила.
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https://iz.ru/886834/sevastian-terletckii/v-fnl-sbornaia-rossii-nikomu-dazhe-shansov-ne-ostavila