Владислав Сарвели: "В ФНЛ сборная России никому бы даже шансов не оставила"

Нападающий "Чертаново" Владислав Сарвели в интервью "Известиям" признался, что играть против сборной России было тяжело. По его мнению, в Олимп - ФНЛ национальная команда не оставила никому шансов.

– Как вам игра против сборной?

– Ясное дело, что нам было очень тяжело. У игроков сборной России очень высокий уровень, они быстро контролировали мяч. Нам было непросто перемещаться и оборонятся против них. Нашей задачей было показать себя и продемонстрировать контригру. Иногда это получалось, иногда нет. Сборная действительно нас душила в игре.

– Насколько уровень сборной сопоставим с командой ФНЛ?

– Думаю, вообще несопоставим. В сборной ребята лучше контактируют мяч и гораздо быстрее принимают решения. Это небо и земля.

– То есть сборная всех бы так в ФНЛ разносила?

– Конечно, в ФНЛ сборная никому бы даже шансов не оставила.

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