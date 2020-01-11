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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Владислав Паршиков стал игроком «Факела»

09:34
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Защитник «Чертаново» Владислав Паршиков продолжит карьеру в «Факеле». 23-летний уроженец Воронежа подписал контракт с клубом, сообщает «Чертаново» на своей странице ВКонтакте.

Паршиков уже предпринимал попытки вернуться в Воронеж — в феврале 2015 года на правах годичной аренды он перешел в «Выбор-Курбатово», который через месяц из-за финансовых проблем снялся с первенства ПФЛ, а в апреле того же года Паршиков был арендован «Факелом» но, не попав в заявку ни на один матч, он был отзаявлен и вернулся в «Чертаново». Всего на счету защитника 121 матч в составе клуба в ПФЛ и ФНЛ, в которых он забил 3 гола и сделал 8 передач.

Паршиков является чемпионом Европы 2013 года среди юношей не старше 17 лет.

Дополнительная информация

https://vk.com/wall-74226519_17778

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