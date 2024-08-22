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Сегодня, 14:52

Владислав Левин вернулся из «Сочи» в тульский «Арсенал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сочи» объявил о переходе полузащитника Владислава Левина в тульский «Арсенал».

29-летний хавбек перебрался в сочинскую команду из «Арсенала» в летнее межсезонье. Он успел провести за «Сочи» 6 матчей, не отличившись результативными действиями.

В сезоне-2023/24 Левин отыграл 29 матчей за туляков, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

Источник: ФК «Сочи»
Владислав Левин
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Сочи
0
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Левин вернется в «Арсенал» спустя полтора месяца после перехода в «Сочи
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 6 4 2 0 6-2 14
2
 Урал 6 4 1 1 10-4 13
3
 Торпедо 6 3 3 0 10-4 12
4
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
5
 Нефтехимик 6 3 1 2 8-8 10
6
 Енисей 6 3 0 3 5-5 9
7
 Чайка 6 2 3 1 10-7 9
8
 Родина 6 2 3 1 4-3 9
9
 Сокол 6 2 3 1 4-3 9
10
 Алания 6 2 2 2 4-2 8
11
 КАМАЗ 6 2 1 3 6-5 7
12
 Сочи 6 2 1 3 6-7 7
13
 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
14
 Черноморец 6 2 0 4 7-10 6
15
 Уфа 6 1 3 2 5-7 6
16
 Тюмень 6 1 1 4 5-9 4
17
 СКА-Хаб. 6 1 1 4 2-12 4
18
 Шинник 6 0 2 4 1-7 2
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23.08 15:00
СКА-Хаб. – Сокол
 - : -
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Тюмень – Арсенал
 - : -
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Шинник – Алания
 - : -
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Нефтехимик – Урал
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Уфа – Сочи
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