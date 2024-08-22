Владислав Левин вернулся из «Сочи» в тульский «Арсенал»

«Сочи» объявил о переходе полузащитника Владислава Левина в тульский «Арсенал».

29-летний хавбек перебрался в сочинскую команду из «Арсенала» в летнее межсезонье. Он успел провести за «Сочи» 6 матчей, не отличившись результативными действиями.

В сезоне-2023/24 Левин отыграл 29 матчей за туляков, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.