Владислав Левин вернулся из «Сочи» в тульский «Арсенал»
«Сочи» объявил о переходе полузащитника Владислава Левина в тульский «Арсенал».
29-летний хавбек перебрался в сочинскую команду из «Арсенала» в летнее межсезонье. Он успел провести за «Сочи» 6 матчей, не отличившись результативными действиями.
В сезоне-2023/24 Левин отыграл 29 матчей за туляков, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.
Источник: ФК «Сочи»
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|6-2
|14
|
2
|Урал
|6
|4
|1
|1
|10-4
|13
|
3
|Торпедо
|6
|3
|3
|0
|10-4
|12
|
4
|Ротор
|6
|3
|1
|2
|5-3
|10
|
5
|Нефтехимик
|6
|3
|1
|2
|8-8
|10
|
6
|Енисей
|6
|3
|0
|3
|5-5
|9
|
7
|Чайка
|6
|2
|3
|1
|10-7
|9
|
8
|Родина
|6
|2
|3
|1
|4-3
|9
|
9
|Сокол
|6
|2
|3
|1
|4-3
|9
|
10
|Алания
|6
|2
|2
|2
|4-2
|8
|
11
|КАМАЗ
|6
|2
|1
|3
|6-5
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|
13
|Балтика
|6
|1
|4
|1
|5-5
|7
|
14
|Черноморец
|6
|2
|0
|4
|7-10
|6
|
15
|Уфа
|6
|1
|3
|2
|5-7
|6
|
16
|Тюмень
|6
|1
|1
|4
|5-9
|4
|
17
|СКА-Хаб.
|6
|1
|1
|4
|2-12
|4
|
18
|Шинник
|6
|0
|2
|4
|1-7
|2
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|15:00
|
СКА-Хаб. – Сокол
|- : -
|23.08
|17:30
|
Тюмень – Арсенал
|- : -
|24.08
|16:00
|
Шинник – Алания
|- : -
|24.08
|18:00
|
Нефтехимик – Урал
|- : -
|25.08
|12:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|25.08
|17:00
|
Торпедо – Черноморец
|- : -
|25.08
|19:00
|
Балтика – КАМАЗ
|- : -
|25.08
|19:00
|
Чайка – Енисей
|- : -
|26.08
|19:30
|
Родина – Ротор
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Павел Горелов
КАМАЗ
|3
|
|
Тарас Гаглоев
Алания
|2
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|3
|
|
Данила Янов
Чайка
|3
|
|
Никита Глушков
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|5
|1
|2
|
|
Никита Капленко
Сокол
|2
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|5
|1
|0
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