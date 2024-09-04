Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:43

Газзаев: «Решение об уходе из «Родины» принял после матча в Новороссийске»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Владимир Газзаев прокомментировал решение покинуть «Родину». Об уходе 44-летнего специалиста московский клуб объявил в среду, 4 сентября.

«Решение об уходе принял дорогой из Новороссийска после упущенной победы в матче с «Черноморцем». Я всегда с максимальной отдачей отношусь к своей работе и делаю все возможное для побед своей команды. При этом, бывает, что результат получается не такой, на который ты рассчитываешь, и здесь нельзя делать вид, что все идет хорошо. Я с большой симпатией отношусь к клубу «Родина». Но на данном этапе дела складываются не лучшим образом с точки зрения определенных моментов и прежде всего результата, на который я нацеливался», — приводит пресс-служба клуба слова Газзаева.

Тренер поблагодарил за совместную работу игроков команды, тренерский штаб и административный состав.

Газзаев возглавил «Родину» в июне этого года. Под его руководством команда провела 8 матчей, дважды одержав победу, потерпев одно поражение и пять раз сыграв вничью.

Источник: https://t.me/fcrodinamoscow/15987
Футбол
ФК Родина
Владимир Газзаев
Читайте также
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open-2024
Министр спорта Дегтярев не понимает россиян, сменивших спортивное гражданство
Путин обратил внимание на необходимость обеспечения жильем военнослужащих
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Пленный боевик рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 8 5 3 0 7-2 18
2
 Урал 8 5 2 1 14-6 17
3
 Торпедо 8 4 4 0 12-5 16
4
 Чайка 8 3 4 1 12-7 13
5
 Сочи 8 4 1 3 13-10 13
6
 Балтика 8 3 4 1 8-6 13
7
 Ротор 8 3 3 2 7-5 12
8
 Нефтехимик 8 3 3 2 9-9 12
9
 Родина 8 2 5 1 8-7 11
10
 Сокол 8 2 5 1 6-5 11
11
 Енисей 8 3 0 5 6-9 9
12
 КАМАЗ 8 2 2 4 6-6 8
13
 Алания 8 2 2 4 5-6 8
14
 Черноморец 8 2 2 4 10-13 8
15
 Уфа 8 1 3 4 8-12 6
16
 Шинник 8 1 3 4 2-7 6
17
 Тюмень 8 1 2 5 5-12 5
18
 СКА-Хаб. 8 1 2 5 4-15 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
7.09 00:00
КАМАЗ – Черноморец
 - : -
7.09 00:00
Шинник – Уфа
 - : -
7.09 11:30
Урал – Ротор
 - : -
7.09 17:00
Алания – Сочи
 - : -
8.09 00:00
Нефтехимик – Енисей
 - : -
9.09 00:00
Родина – Сокол
 - : -
9.09 19:00
Торпедо – Арсенал
 - : -
9.09 20:15
Балтика – Тюмень
 - : -
10.09 16:00
СКА-Хаб. – Чайка
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 7 1 1
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 4 1 0
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 6 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости