Газзаев: «Решение об уходе из «Родины» принял после матча в Новороссийске»

Российский тренер Владимир Газзаев прокомментировал решение покинуть «Родину». Об уходе 44-летнего специалиста московский клуб объявил в среду, 4 сентября.

«Решение об уходе принял дорогой из Новороссийска после упущенной победы в матче с «Черноморцем». Я всегда с максимальной отдачей отношусь к своей работе и делаю все возможное для побед своей команды. При этом, бывает, что результат получается не такой, на который ты рассчитываешь, и здесь нельзя делать вид, что все идет хорошо. Я с большой симпатией отношусь к клубу «Родина». Но на данном этапе дела складываются не лучшим образом с точки зрения определенных моментов и прежде всего результата, на который я нацеливался», — приводит пресс-служба клуба слова Газзаева.

Тренер поблагодарил за совместную работу игроков команды, тренерский штаб и административный состав.

Газзаев возглавил «Родину» в июне этого года. Под его руководством команда провела 8 матчей, дважды одержав победу, потерпев одно поражение и пять раз сыграв вничью.