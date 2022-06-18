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Сегодня, 15:42

Владелец «Велеса» заявил, что ФНЛ-1 и ФНЛ-2 могут вернуть свои старые названия

Виктория Кравченко
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Владелец «Велеса» Евгений Шиленков заявил, что в скором времени ФНЛ-1 и ФНЛ-2 могут вернуть свои старые названия.

«Еще одна новость по неймингу: сейчас прорабатывается вопрос о возвращении к традиционным названиям первой и второй лиги вместо ФНЛ-1 и ФНЛ-2 — чтобы болельщикам было понятнее», — цитирует Шиленкова Sport24.

До 2011 года ФНЛ носил название Первого дивизиона страны. Вчера, 18 июня, ФНЛ опубликовала проект календаря на сезон-2022/23.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-18-vladelets-velesa-prorabatyvayetsya-vopros-o-vozvrashchenii-k-traditsionnym-nazvaniyam-vmesto-fnl-1-i-fnl-2
ФК Велес
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