Владелец «Велеса» заявил, что ФНЛ-1 и ФНЛ-2 могут вернуть свои старые названия

Владелец «Велеса» Евгений Шиленков заявил, что в скором времени ФНЛ-1 и ФНЛ-2 могут вернуть свои старые названия.

«Еще одна новость по неймингу: сейчас прорабатывается вопрос о возвращении к традиционным названиям первой и второй лиги вместо ФНЛ-1 и ФНЛ-2 — чтобы болельщикам было понятнее», — цитирует Шиленкова Sport24.

До 2011 года ФНЛ носил название Первого дивизиона страны. Вчера, 18 июня, ФНЛ опубликовала проект календаря на сезон-2022/23.