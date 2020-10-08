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Владелец «Торпедо» рассказал, на каком стадионе будет играть клуб в РПЛ

10:00
Роман Авдеев. Фото -
Роман Авдеев. Фото -
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Владелец «Торпедо» Роман Авдеев рассказал о подходе к выбору стадиона, на котором команда будет выступать в случае, если выйдет в премьер-лигу.

— Где будете играть в случае повышения в классе?

— Пока не знаем. Но стадионов в Москве ограниченное количество, по понятным причинам мы можем рассматривать только два из них — «Открытие Арену» и «Арену Химки». Ряд из них не подходит из-за отношения наших болельщиков к выступающим там клубам, а «Лужники» слишком большие и дорогие. (Константин Алексеев)

Полностью интервью с Романом Авдеевым читайте здесь

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