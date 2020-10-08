Владелец «Торпедо» рассказал, какой будет бюджет клуба в РПЛ

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «СЭ» рассказал, каким будет бюджет клуба при выходе в премьер-лигу.

— Вы говорите о задаче по выходу в РПЛ. Но там нужны совсем другие средства, верно? При этом параллельно еще надо выделять деньги на строительство стадиона.

— Мы к этому готовы. На сезон в РПЛ, по нашим оценкам, нужно минимум 800 миллионов рублей. Возможно, больше.

— На семейном совете не возникает вопросов, что эти деньги можно было бы вложить с большей пользой? Скажем, вы растите 23-х детей, они взрослеют, надо обеспечивать жилплощадью.

— Взрослые дети уже живут отдельно. У меня в этом плане есть своя политика. Я детям, безусловно, помогаю, однако «Торпедо» никак не влияет на семейный бюджет. Поэтому с женой эта тема никак не обсуждается. Футбольный клуб — это социально-спортивная история. Передо мной стоит непростая, очень амбициозная задача — сделать «Торпедо» самоокупаемым. Клуб — это гораздо больше, чем владелец. Это болельщики, футболисты, традиции, история. Мне хочется вписать в эту историю достойную страницу. Мне кажется это правильной задачей, я не жалею, что взялся за ее решение. (Константин Алексеев)

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