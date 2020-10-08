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Владелец «Торпедо» прокомментировал ход реконструкции стадиона

10:15
Роман Авдеев. Фото -
Роман Авдеев. Фото -
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Владелец «Торпедо» Роман Авдеев рассказал о ходе реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова.

— В какой стадии находится реконструкция вашего стадиона?

— В самой главной — мы заканчиваем проектирование. Закладываются все решения, чтобы все было построено вовремя. Мы к этому относимся серьезно, я уверен, что в 2024 году стадион будет готов.

— Сумма стройки оценивалась в 6-7 миллиардов рублей. С учетом роста курса валюты цена тоже повышается?

- Пока ничего не пересчитывали. Окончательную стоимость мы узнаем только после завершения строительства. А предварительные цифры — при заключении контракта на строительство. (Константин Алексеев)

Полностью интервью с Романом Авдеевым читайте здесь

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