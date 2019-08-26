Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей

Бывший футболист «Крыльев Советов» и «Арсенала», блогер Евгений Савин взял интервью у владельца «Торпедо» Романа Авдеева. 52-летний российский бизнесмен из своего кармана погасил ?долг московской команды в размере одного миллиарда рублей.

— Почему летом пригласил Игнашевича в «Торпедо»? Мы обсуждали вопрос, нужно ли менять Игоря Колыванова, и никто не выступал за то, чтобы это всенепременно сделать, — сказал Авдеев на видео Youtube-канала «Красава». — Я к Игорю Колыванову испытываю только благодарность, перед ним была поставлена задача — он ее выполнил хорошо. Но надо дальше двигаться вперед.

Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей. Все из своего кармана.

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