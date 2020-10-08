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Владелец «Торпедо» ответил, в каком случае бросит клуб

09:45
Роман Авдеев. Фото -
Роман Авдеев. Фото -
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Владелец «Торпедо» Роман Авдеев назвал условия, при которых покинет клуб.

— Со стороны частных владельцев всегда опасаются охлаждения: поиграли в игрушку и забросили. Таких примеров немало. Торпедовским болельщикам не стоит такого опасаться?

— Я этот вопрос переформулирую так: а не сойдете ли вы с ума? Посмотрите мне в глаза и сами ответьте. Если считаете так, то воля ваша.

— Так, конечно, не считаю. Но могу представить, что человеку может надоесть вкладывать деньги, не получая той эмоциональной отдачи, на которую рассчитывает.

—  Повторюсь, так вопрос я не ставлю. Хотя не скрою, что для выхода на самоокупаемость у клуба должен быть позитивный имидж. На мой взгляд, к этому должны стремиться все — футболисты, администрация клуба, болельщики. Это не значит, что фанаты не должны критиковать, ни в коем случае. Но внутренняя установка, на мой взгляд, у всех должна быть созидательной. (Константин Алексеев)

Полностью интервью с Романом Авдеевым читайте здесь

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