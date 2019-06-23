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Владелец "Торпедо" о матче с "Шеффилдом": "Думаю, праздник удался"

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Владелец "Торпедо" Роман Авдеев - о товарищеском матче с "Шеффилдом" (5:0).

— Как оцените организацию матча в честь 95-летия "Торпедо"?

— Думаю, праздник удался, - цитируют Авдеева "Известия". -  Хорошо, что удалось договориться с представителями английской команды, чтобы она приняла участие в этой встрече. В итоге наш клуб во главе с президентом "Торпедо" Еленой Васильевной Еленцевой все организовал на хорошем уровне.

Этот матч стал первым для Сергей Игнашевича на посту главного тренера "Торпедо".

Дополнительная информация

https://iz.ru/891815/aleksei-fomin/peredavat-aktcii-bolelshchikam-ne-planiruem

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