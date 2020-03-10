Владелец «Торпедо»: «Имя Стрельцова будет в названии нового стадиона»
01:04
Владелец «Торпедо» Роман Авдеев рассказал о проекте нового стадиона московского клуба.
— Провели тендер, выиграло французское архитектурное бюро, — сказал Авдеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Это стадион, куда болельщики должны ходить, где им должно быть комфортно. Теперь осталось взмахнуть волшебной палочкой и это все построить.
— Стадион, который будет снесен, носил имя Эдуарда Стрельцова. Будет ли перенесено его имя или продадите название спонсору?
— Не вижу противоречий, имя Стрельцова будет по-любому. Если будет разговор с какой-то организацией, имя Стрельцова должно остаться.