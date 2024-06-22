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Сегодня, 10:30

Владелец «Чайки»: «Когда был депутатом, меня просили поднять пенсии. С 12 тысяч до... 14»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Владелец «Чайки» из села Песчанокопское Андрей Чайка в интервью «СЭ» рассказал о жизни в селе.

— То, что люди не готовы платить 300-500 рублей за билет, говорит об уровне платежеспособности населения в глубинке?

— Я пять лет проработал депутатом регионального законодательного собрания. Выезжал в разные хутора, села, поселки, общался с населением. Спрашивал у людей про их проблемы, узнавал, что им нужно.

— И что у вас просили?

— «Можно ли поднять пенсии». Я спрашиваю — а какая у вас? Они: «10-12 тысяч». Сижу и рассуждаю, как же можно прожить на эти деньги... Ну и интересуюсь: а сколько вы хотите? А про себя думаю: сейчас, наверное, назовут цифру в 35-40 тысяч.

— А они?

— «Да нам хотя бы 14 тысяч, было бы уже хорошо...»

С одной стороны, это страшно. С другой, наш народ научился жить на минимум. Поэтому, конечно, для людей купить шарф «Чайки» за 300 рублей — уже накладно. Они же даже водку не покупают! Самогонку сварили, кто-то курицу зарубил, приготовил, принес. И вот собрались во дворе, футбол посмотрели. Выпили, поели, и все бесплатно!

— Заниженные амбиции? Или просто скромные потребности?

— Ну слушайте, если у людей спросить, на что они потратят миллион рублей, думаете, все вам сразу ответят? Ну кто-то скажет условно про покупку дома. А дальше? Что он дальше будет с ним делать? Как дом содержать? Так что все индивидуально. Кому-то нужен миллиард, и он двигается к этой цели. А кому-то и 12 тысяч хватает. Посадить картошку, огурцы, помидоры, покормить животных — и все о'кей. А что еще нужно? Тепло есть, еда есть, телевизор работает. Зачем ему думать о чем-то другом? Знаете, я многим предлагаю: давайте подарю путевку в Европу, мир посмотрите.

— Не соглашаются?

— Мне отвечают: «Да ну, лучше деньгами отдай. Здесь посидим, никуда не поедем».

Андрей Чайка. «16 Галицких не найти. Без бюджетных денег не обойтись, но вот зарплаты...» Интервью владельца «Чайки» — сельского клуба ФНЛ

ФК Чайка (Песчанокопское)
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Владелец «Чайки»: «Для людей в селе потратить 300 рублей на шарф команды — накладно»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 2 : 0
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 2 : 1
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 1 : 2
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 2 : 0
25.05 13:00
Ленинградец – Торпедо
 2 : 3
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 9
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 8
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 7
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 20 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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