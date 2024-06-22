Владелец «Чайки»: «Клубу нужен спонсор»

Владелец «Чайки» Андрей Чайка в интервью «СЭ» рассказал о том, что клуб открыт для предложений от партнеров и спонсоров.

— «Чайка» вышла в первую лигу. Ваша цель на сезон?

— Пришло то время, когда я считаю, что «Чайке» нужны партнеры и спонсоры. У нас интересная вывеска. Среди 36 клубов ФНЛ и РПЛ есть только одна уникальная сельская команда с определенной историей.

— С кем-то договорились?

— Пока нет, но всегда открыты для общения.

— А в одиночку вам уже тяжело тащить на себе клуб?

— Да деньги мы всегда найдем. Но правильно, когда у клуба есть спонсоры. Иначе страдает качество.