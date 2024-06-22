Владелец «Чайки»: «Усадил бы односельчан в ложу: «Болейте за «Чайку» против «Милана»

Владелец «Чайки», бизнесмен Андрей Чайка в интервью «СЭ» рассказал о своей мечте.

— Вам когда-нибудь снилось, что на стадионе в Песчанокопском звучит гимн Лиги чемпионов?

— Нет. Никогда. И не хочу, чтобы такое приснилось.

— Это почему?

— Ну при чем здесь Песчанокопское и гимн Лиги чемпионов? Я лучше бы сыграл на «Ростов Арене» или своем будущем стадионе. Привезу 1,5 тысячи человек из села, которые сейчас ходят на игры в Песчанокопском, посажу их в ложу и скажу им: «Вы заслужили, вот ваши места. Вы всегда сюда можете приходить на футбол, пить самогоночку, есть свою курицу и болеть за «Чайку»!

— А против кого бы играли в одном конкретном матче?

— Ой, если не брать наши клубы, то я очень люблю серию А. Так что пусть это будет «Милан» или «Ювентус». (Улыбается.)