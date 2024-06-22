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Сегодня, 10:15

Владелец «Чайки»: «Для людей в селе потратить 300 рублей на шарф команды — накладно»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Чайки», бизнесмен Андрей Чайка в интервью «СЭ» рассказал, что жители Песчанокопского редко ходят вживую смотреть матчи на стадион.

— Вы как-то сказали: «В Песчанокопском есть люди, которые любят футбол. Но они не ходят на стадион: 300 или 500 рублей за билет — дорого. Собираются дома, берут самогоночку, жарят шашлык, включают Яндекс.Эфир и смотрят футбол, который идет вживую ровно в 100 метрах от них». Ситуация не меняется?

— К сожалению, все по-прежнему вот так... Мы проделали огромную работу. У меня была мечта, чтобы 2,5-3 тысячи людей приходило на наши матчи в Песчанокопском. Но миссия оказалась невыполнимой.

— А сколько у вас в среднем ходит на игры?

— Полторы тысячи. Но 300-400 билетов мы бесплатно раздаем детям, школам, студентам. Приглашаем, привозим, оплачиваем транспорт. Понятно, что, продав оставшиеся 800 билетов по 200 рублей, мы вообще ничего не окупаем. Плачевная ситуация. Но, уверен, мы выжали из себя максимум. Полторы тысячи зрителей. Ну, может, 1700 болельщиков — это наш предел. Да, если привезем на Кубок сюда «Спартак», то, конечно, забьем стадион. И то, скорее всего, за счет москвичей.

Когда в первый раз вышли в ФНЛ, то играли на «Ростов Арене». Наш клуб особо тогда никто и не знал, но на ровном месте на матч приходило 5-7 тысяч человек. Представляете? А в Песчанокопском — вот так вот... Но тут надо учитывать и наши логистику. Все равно есть нюансы. Понимаю, что если выйдем в РПЛ, то, конечно, надо играть только в городе с населением не меньше 200 тысяч.

Андрей Чайка. «16 Галицких не найти. Без бюджетных денег не обойтись, но вот зарплаты...» Интервью владельца «Чайки» — сельского клуба ФНЛ
ФК Чайка (Песчанокопское)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 2 : 0
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 2 : 1
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 1 : 2
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 2 : 0
25.05 13:00
Ленинградец – Торпедо
 2 : 3
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 9
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 8
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 7
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 20 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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