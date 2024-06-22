Владелец «Чайки» о целях на сезон: «Я никогда не думаю о сохранении прописки в лиге»

Владелец «Чайки» Андрей Чайка в интервью «СЭ» рассказал о задаче команды на сезон в первой лиге.

— Задача на сезон будет зависеть от наличия партнеров?

— Слушайте, мы никогда не ставили перед собой задачи. Вернее, когда что-то там ставили, всегда спотыкались. В минувшем сезоне все просто объединились. В точку попали с тренерским штабом. Все на одной волне! Хотят добиваться чего-то большего, расти.

Меня порадовало качество футбола «Чайки». Если не брать матч с «Челябинском», где у нас непонятно за что еще на 16-й минуте удалили игрока, то все остальные встречи провели ярко, интересно, с эмоциями. Я кайфовал! Вот это очень важно! У нас единая команда. И тренеры, и администраторы, и медики. Все живут футболом, идеей. Уверен, что все у нас в ФНЛ будет хорошо.

Если вас интересует конкретная цель, то я никогда не думаю о сохранении прописки в лиге. Даже если я сам буду выходить 11-м футболистом, никогда не буду думать только о том, чтобы остаться в ФНЛ. Нет!

Надо радовать людей, давать шанс молодежи. Хочется, чтобы о нас люди говорили: «Чайка» завтра играет — все идем смотреть! Этот 17-летний пацан из нашей академии — красавчик, топим за него!"

Знаете, мы не заморачивались, играли в свой футбол и абсолютно заслуженно вышли в первую лигу. И пусть кто-то скажет, что что-то не так! Те ребята, которых никто не знал еще год назад, уже востребованы на рынке.