Виталий Денисов стал игроком «Томи»
Защитник Виталий Денисов подписал контракт с «Томью».
Пресс-служба томского клуба сообщает, что контракт с 33-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2020/21. Игрок будет выступать за команду под номером «29».
Последним клубом Денисова был «Ротор». Защитник провел за команду из Волгограда 2 матча и не отличился результативными действиями. В июне игрок покинул клуб.
Ранее «Томь» объявила о заключении контракта с Денисом Давыдовым.
? ?? Сегодня состав «Томи» пополнил 33-летний узбекский защитник Виталий Денисов (@VitaliyDenisov). Последним клубом Виталия был «Ротор», который он покинул после прошлого сезона. Контракт с новичком рассчитан до конца сезона. Денисов будет выступать под №29. pic.twitter.com/4Tq4D5b8Im— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) September 20, 2020