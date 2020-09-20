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Виталий Денисов стал игроком «Томи»

09:24
Виталий Денисов. Фото ФК «Томь»
Виталий Денисов. Фото ФК «Томь»
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Защитник Виталий Денисов подписал контракт с «Томью».

Пресс-служба томского клуба сообщает, что контракт с 33-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2020/21. Игрок будет выступать за команду под номером «29».

Последним клубом Денисова был «Ротор». Защитник провел за команду из Волгограда 2 матча и не отличился результативными действиями. В июне игрок покинул клуб.

Ранее «Томь» объявила о заключении контракта с Денисом Давыдовым.

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