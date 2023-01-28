Эванс Кангва покинул тульский «Арсенал»

Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил, что нападающий Эванс Кангва покинул клуб.

«Руководство «Арсенала» желает футболисту успешного продолжения карьеры, в том числе и в сборной Замбии. Эванс, спасибо за яркую игру в красно-желтой команде!» — говорится в сообщении.

Кангва выступал за «Арсенал» с 2017 года. Всего 30-летний замбийский вингер провел за тульский клуб 129 матчей, забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.

«Арсенал» занимает 6-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 32 очка в 20 матчах.