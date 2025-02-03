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Виктор Са: «Краснодар» еще не дошел до своих лучших кондиций»

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Нападающий «Краснодара» Виктор Са в интервью Metaratings.ru поделился мнением о матче Winline Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком» (2:3).

— Что не получилось?

— Все происходит во время сборов, когда команда находится в фазе подготовки. И в этой игре, конечно, было допущено достаточно много ошибок. Можно сказать, что мы плохо сыграли в некоторых моментах, но в этом и заключается путь — чтобы во время подготовки сделать какие-то ошибки, а затем поработать над тем, чтобы их исправить и обойтись без них в чемпионате. На текущей стадии подготовки, как мне кажется, это был хороший матч, который поможет проделать работу над ошибками.

— Мурад Мусаев после игры отметил, что впереди еще месяц подготовки, следовательно сейчас вы не можете и не должны быть свежими. В каком состоянии сейчас находитесь?

— Впереди еще немало тренировок на этих сборах, начали только 15 дней назад. Поэтому, естественно, до лучших кондиций мы еще не дошли. Это все вопрос времени, естественно, будем двигаться в этом направлении. В этом сильно будут помогать игры. Физическая составляющая будет шаг за шагом прогрессировать. Все это упирается только во время. Нужно отметить, что ритм самой игры еще не тот, над этим тоже стоит поработать.

Во вторник, 4 февраля, «Краснодар» проведет вторую игру на турнире в ОАЭ — против «Динамо».

Источник: metaratings.ru
ФК Краснодар
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1
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2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
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