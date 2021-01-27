Виктор Файзулин стал спортивным директором «Акрона»
Бывший игрок сборной России Виктор Файзулин стал спортивным директором «Акрона» из ФНЛ. Известный российский футболист уже приступил к работе в тольяттинском клубе, сообщает сайт команды.
За 10 лет в составе «Зенита» из Санкт-Петербурга Файзулин выиграл три национальных первенства, два Кубка России и Суперкубок страны. На европейской арене Виктор Файзулин в составе сине-бело-голубых завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.
В футболке национальной сборной хавбек выходил в 22 матчах, принял участие в ЧМ-2014. Всего за свою карьеру Файзулин провел 349 официальных матчей, в которых отличился 41 раз.
После завершения профессиональной карьеры Виктор Файзулин занимался бизнесом и основал в Санкт-Петербурге футбольный клуб «Алгоритм», нацеленный на воспитание молодых футболистов.
Дополнительная информация:
https://fcakron.ru/blog/2021/01/27/viktor-fajzulin-stal-sportivnym-direktorom-fk-akron/
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