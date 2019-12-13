Виктор Булатов: «В Китае на глазах Цорна вырвали победу у «Шальке-2»

Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов прокомментировал победу своей команды над «Шальке-2» (3:2) на турнире «2019 Belt and Road Colourful Yunnan» в китайском Куньмине.

— Если за нас играют молодые ребята, то в составе второй команды «Шальке» вышли более опытные футболисты, из них двум уже стукнуло тридцать, — отметил Булатов. — Матч получился тяжелым, было много стычек, карточек, у нас удалили Бакалюка. Порадовало, что парни проявили характер и в упорнейшей борьбе на глазах генерального директора «Спартака» Томаса Цорна, который прилетел в Китай накануне, вырвали победу. Героем матча стал полузащитник Владислав Васильев, оформивший дубль. Кстати, он впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой. Еще один гол на счету Максима Глушенкова.

В стартовом матче турнира «Спартак-2» разгромил молодежную сборную Китая — 3:0 (голы: Глушенков-2 и Володин). Заключительную встречу москвичи проведут 15 декабря против «Црвены Звезды-2». (Александр Кружков)