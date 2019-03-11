Виктор Булатов: "По качеству игры "Спартак-2" опустился ниже своего уровня"

Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов после матча 26-го тура Олимп-ФНЛ с "Зенитом-2" (1:1) отметил, что у его команды не получилось целостной игры.

- О таких матчах говорят – боевая ничья. Счет закономерный, - признался тренер красно-белых. - Было много борьбы. У нас не получилось целостной игры по нескольким причинам. У кого-то из ребят состояние хуже, у кого-то лучше. Будем работать. На сборах мы играли целостнее. Сегодня по качеству игры опустились немного ниже нашего привычного уровня.

- Показалось, что в первом тайме игра была более академичная. Обычно в матчах с этим соперником летят искры. А сегодня команды как будто боялись друг друга.

- Не думаю, что боялись. Скорее, уважали друг друга. Понимали, что это принципиальная игра. Никто не хотел уступать. Повторю, что по качеству игры мы опустились ниже своего уровня. Было много необоснованных потерь. Нам не хватало мысли. Обычно мы больше контролируем мяч, создаем. Сегодня не хватало какого-то командного разума. (Елена Григорьевская)