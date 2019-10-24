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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Видео всех 9 голов матча «Спартак-2» — «Факел». Он закончился со счетом 7:2

13:12
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«Спартак-2» в среду 23 октября домашнем матче 19-го тура Олимп-ФНЛ разгромил последнюю команду первого дивизиона — «Факел» со счетом 7:2. По три гола в составе красно-белых забили нападающий Сильванус Нимели и полузащитник Солтмурад Бакаев.

Московский клуб опубликовал на своем официальном Youtube-канале видео со всеми голами встречи.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/

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