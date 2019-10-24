«Спартак-2» в среду 23 октября домашнем матче 19-го тура Олимп-ФНЛ разгромил последнюю команду первого дивизиона — «Факел» со счетом 7:2. По три гола в составе красно-белых забили нападающий Сильванус Нимели и полузащитник Солтмурад Бакаев.

Московский клуб опубликовал на своем официальном Youtube-канале видео со всеми голами встречи.