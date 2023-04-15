Венесуэльский нападающий «Акрона» — о паспорте РФ: «У меня и так три! Мне хватит!»

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе ответил «СЭ» на вопрос о возможности получения российского паспорта.

«Многие иностранцы хотят получить российский паспорт? Не знаю, у меня сейчас и так их три! Венесуэлы, Колумбии, Испании. Мне хватит! (Смеется). Моя жена из Испании, я родился в Венесуэле, мои родители из Колумбии. Я играл за национальную сборную Венесуэлы, поэтому не могу быть заигран за другие команды», — сказал Понсе «СЭ».

Помимо «Акрона», в России Понсе выступал за «Анжи», «Ахмат» и «Ротор».