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Сегодня, 21:29

«СКА-Хабаровск» обыграл «Велес», «Торпедо» и «Акрон» сыграли вничью

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«СКА-Хабаровск» обыграл «Велес» в матче 31-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Игра завершилась со счетом 2:1.

В составе «СКА-Хабаровск» отличились Роман Мануйлов и Михаил Гащенков. Единственный гол у «Велеса» забил Владимир Кабахидзе.

В другом матче тура «Торпедо» и «Акрон» сыграли вничью (0:0).

Отметим, что обе игры прерывались на 30 минут из-за сильного снегопада. «Торпедо» и «Акрон» играли на территории «Спортивного городка» в Лужниках в Москве. А матч «Велеса» и «СКА-Хабаровск» проходил в Домодедово.

«СКА-Хабаровск» набрал 52 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице ФНЛ. У «Велеса» 43 очка и 11-я строчка.

В активе «Торпедо» 55 очков и второе место в таблице. А «Акрон» идет на 8-й позиции, набрав 48 очков.

Россия. ФНЛ. 31-й тур
06 апр, 19:00. Авангард (Домодедово)
Велес
1:2
СКА-Хабаровск
Голы
Мануйлов, 45 (0:1), Кабахидзе, 84 (1:1), Гащенков, 87 (1:2)
Велес
Кузнецов Коротков (Джикия, 77) Стаменкович Прищепа Кахидзе Макеев Майга Кертанов Галоян Кабахидзе Саркисян (Ежков, 55)
СКА-Хабаровск
Самок Эммерсон Денисов Фомин Левицкий (Цаллагов, 38) Мануйлов Гащенков Мартусевич (Гаглоев, 68) Квеквескири Караев (Барков, 68) Гонгадзе (Алиев, 90+1)
Предупреждения
Галоян 19’, Кахидзе 65’  -  Гонгадзе 16’, Ягьяев 90+1’, Фомин 90+4’
Удаления
Стаменкович 81’, Кахидзе 86’
Судьи
Турбин (Дмитров)
Россия. ФНЛ. 31-й тур
06 апр, 19:00. Лужники. Спортивный городок (Москва)
Торпедо М
0:0
Акрон
Торпедо М
Ботнарь Кожемякин Шумских Темников Прошкин Султонов Померко Нетфуллин Полубояринов (Адаев, 46) Лебеденко (Орехов, 82) Калмыков (Лаптев, 63)
Акрон
Волков Сагуткин Рогач Чистяков (Кожедуб, 46) Зуев Азаров (Ефремов, 63) Палиенко Килин Чудин (Бойцов, 78) Савичев Базелюк (Гираев, 78)
Предупреждения
Кожемякин 13’, Прошкин 22’, Темников 25’, Лаптев 83’  -  Чистяков 38’, Азаров 60’, Сагуткин 75’, Ефремов 82’
Удаления
Темников 45’ (вторая ж.к)
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург)

Футбол
ФК Акрон
ФК Велес
ФК СКА-Хабаровск
ФК Торпедо (Москва)
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