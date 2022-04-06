«СКА-Хабаровск» обыграл «Велес», «Торпедо» и «Акрон» сыграли вничью

«СКА-Хабаровск» обыграл «Велес» в матче 31-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Игра завершилась со счетом 2:1.

В составе «СКА-Хабаровск» отличились Роман Мануйлов и Михаил Гащенков. Единственный гол у «Велеса» забил Владимир Кабахидзе.

В другом матче тура «Торпедо» и «Акрон» сыграли вничью (0:0).

Отметим, что обе игры прерывались на 30 минут из-за сильного снегопада. «Торпедо» и «Акрон» играли на территории «Спортивного городка» в Лужниках в Москве. А матч «Велеса» и «СКА-Хабаровск» проходил в Домодедово.

«СКА-Хабаровск» набрал 52 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице ФНЛ. У «Велеса» 43 очка и 11-я строчка.

В активе «Торпедо» 55 очков и второе место в таблице. А «Акрон» идет на 8-й позиции, набрав 48 очков.