«Велес» одолел «Балтику» и поднялся в зону плей-офф ФНЛ

«Велес» победил «Балтику» в матче 9-го тура Олимп-ФНЛ. Московский клуб вышел на третье место в таблице лиги. Если бы турнир закончился сегодня, то «Велес» получил бы прямую путевку в РПЛ, поскольку вторым идет «Спартак-2», не имеющий права выходить в элитный дивизион.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

9-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Велес» (Москва) — 1:2 (0:2)

Голы: Галоян, 12 (0:1). Максименко, 40 (0:2). Наилсон, 49 (1:2).

«Балтика»: Бориско, Наилсон, Мещанинов, Кашчелан, Альшин, Кузьмин (Маклаков, 81), Шаваев, Дудиев (Мусаев, 81), Макарчук, Чочиев (Демьянов, 34. Маркин, 60), Аллеф.

«Велес»: Городовой, Вакулич (Кирсанов, 81), Климов, Малания, Кахидзе, Ботака-Иобома, Майга (Фищенко, 73), Максименко (Алиев, 63), Галоян (Родионов, 46), Осипов, Баев (Стефанович, 76).

Предупреждения: Мещанинов, 8. Малания, 10. Чочиев, 28. Дудиев, 29. Шаваев, 38. Кашчелан, 40. Альшин, 54. Баев, 62. Вакулич, 65. Наилсон, 73. Маркин, 86.

Удаление: Мещанинов, 85.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

13 сентября. Калининград. Стадион «Балтика».