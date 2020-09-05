«Велес» обыграл «Акрон» и вышел на третье место в таблице, обогнав «Спартак-2»

«Велес» победил «Акрон» в 7-м туре Олимп-ФНЛ — 1:0. Победный мяч москвичи забили на четвертой добавленной минуте.

«Велес» вышел на третье место в таблице, сместив с него «Спартак-2».

В другой игре «Текстильщик» одолел «Чертаново» с таким же счетом — 1:0.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

7-й тур

«Акрон» (Тольятти) — «Велес» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Галоян, 90+4.

«Акрон»: Гойло, Друковский (Киряков, 46), Магадиев (Верхунов, 46), Морозов, Киреев, Дудиков, Газданов (Горбунов, 78), Малаховский (Босов, 46), Чудин, Потапов, Делькин (Титов, 57).

«Велес»: Городовой, Котов, Климов (Михайлов, 46), Малания, Кирсанов, Поляков (Родионов, 75), Максименко (Стефанович, 79), Осипов, Галоян, Майга (Фищенко, 64), Баев (Алиев, 67).

Предупреждения: Майга, 11. Делькин, 25. Киреев, 33. Михайлов, 50. Осипов, 80. Киряков, 90+2.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

5 сентября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».

«Чертаново» (Москва) — «Текстильщик» (Иваново) — 0:1 (0:0)

Гол: Бачинский, 50.

«Чертаново»: Абаев, Редькович, Ляхов, Бартасевич, Кондаков, Молодняков, Герчиков (Левин, 65), Мелехов (Пиняев, 46), Камышев, Рудковский (Великородный, 73), Савельев (Молчанов, 67).

«Текстильщик»: Смирнов, Губочкин, Обивалин, Фомин (Солодков, 46), Сидоров (Агеев, 65. Батов, 84), Горюшкин, Маричев (Мухаметзянов, 70), Романенко, Сысуев, Аппаев, Бачинский (Мосейчук, 67).

Предупреждения: Камышев, 11. Фомин, 28. Маричев, 38. Романенко, 55.

Судья: Амелин (Тула).

5 сентября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».