«Велес» и «Алания» сыграли вничью, «Краснодар-2» в гостях победил «Металлург» из Липецка
«Велес» и «Алания» сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 2:2.
В другом матче тура «Краснодар-2» в гостях победил «Металлург» из Липецка — 2:1.
ФНЛ
7-й тур
«Велес» (Москва) — «Алания» (Владикавказ) — 2:2 (2:1)
Голы: Кертанов, 2 (1:0). Бацуев, 4 (2:0). Хосонов, 19 — с пенальти (2:1). Эльдарушев, 53 (2:2).
«Велес» (Москва): Граб, Макеев, Майга, Бацуев (Коротков, 81), Кертанов, Абдуллахи, Галоян (Смит, 75), Вульфов (Кахидзе, 25), Кабахидзе (Д.Тарасов, 81), Осипов, Лопатин.
«Алания» (Владикавказ): Томаев, Шавлохов, Бутаев, Засеев (Хосонов, 16), Багаев, Хабалов (Сосранов, 71), Цараев (Гурциев, 71), Хугаев, Гиоргобиани, Машуков, Эльдарушев (Дав.Кобесов, 64. Магомедов, 63).
Предупреждения: Багаев, 43. Хосонов, 86. Шавлохов, 90+3.
Судья: Кукуян (Сочи).
21 августа. Домодедово. Стадион «Авангард».
«Металлург Лп» (Липецк) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 1:2 (0:2)
Голы: Кутовой, 9 (0:1). Апеков, 14 (0:2). Шаповалов, 48 (1:2).
«Металлург Лп» (Липецк): Кобзев, Фролов, Белов (Титов, 46), Редькович, Сазонов, Шаповалов (Иванников, 73), Войдель, Поярков (Ахвледиани, 81), Завезен (Костюков, 89), Арустамян, Кутьин.
«Краснодар-2» (Краснодар): Ещенко, Исаенко, Бородин, Иванов, Манелов, Якимов, Мацукатов (Самко, 84), Рейхмен (Пелих, 55), Волков (Назаров, 71), Кутовой (Берснев, 85), Апеков (Сергеев, 47).
Предупреждения: Войдель, 27. Сазонов, 39. Фролов, 61. Манелов, 72. Назаров, 77.
Судья: Силантьев (Самара).
21 августа. Липецк. Стадион «Металлург».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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