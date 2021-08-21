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«Велес» и «Алания» сыграли вничью, «Краснодар-2» в гостях победил «Металлург» из Липецка

18:57
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«Велес» и «Алания» сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 2:2.

В другом матче тура «Краснодар-2» в гостях победил «Металлург» из Липецка — 2:1.

ФНЛ

7-й тур

«Велес» (Москва) — «Алания» (Владикавказ) — 2:2 (2:1)

Голы: Кертанов, 2 (1:0). Бацуев, 4 (2:0). Хосонов, 19 — с пенальти (2:1). Эльдарушев, 53 (2:2).

«Велес» (Москва): Граб, Макеев, Майга, Бацуев (Коротков, 81), Кертанов, Абдуллахи, Галоян (Смит, 75), Вульфов (Кахидзе, 25), Кабахидзе (Д.Тарасов, 81), Осипов, Лопатин.

«Алания» (Владикавказ): Томаев, Шавлохов, Бутаев, Засеев (Хосонов, 16), Багаев, Хабалов (Сосранов, 71), Цараев (Гурциев, 71), Хугаев, Гиоргобиани, Машуков, Эльдарушев (Дав.Кобесов, 64. Магомедов, 63).

Предупреждения: Багаев, 43. Хосонов, 86. Шавлохов, 90+3.

Судья: Кукуян (Сочи).

21 августа. Домодедово. Стадион «Авангард».

«Металлург Лп» (Липецк) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 1:2 (0:2)

Голы: Кутовой, 9 (0:1). Апеков, 14 (0:2). Шаповалов, 48 (1:2).

«Металлург Лп» (Липецк): Кобзев, Фролов, Белов (Титов, 46), Редькович, Сазонов, Шаповалов (Иванников, 73), Войдель, Поярков (Ахвледиани, 81), Завезен (Костюков, 89), Арустамян, Кутьин.

«Краснодар-2» (Краснодар): Ещенко, Исаенко, Бородин, Иванов, Манелов, Якимов, Мацукатов (Самко, 84), Рейхмен (Пелих, 55), Волков (Назаров, 71), Кутовой (Берснев, 85), Апеков (Сергеев, 47).

Предупреждения: Войдель, 27. Сазонов, 39. Фролов, 61. Манелов, 72. Назаров, 77.

Судья: Силантьев (Самара).

21 августа. Липецк. Стадион «Металлург».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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