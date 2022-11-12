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12 ноября, 15:54

Махачкалинское «Динамо» с минимальным счетом победило «Велес»

Иван Шитик
Корреспондент
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Махачкалинское «Динамо» с минимальным счетом победило «Велес» в матче 18-го тура первой лиги — 1:0.

Автором победного мяча в начале второго тайма стал полузащитник Разхаб Магомедов.

«Динамо» набрало 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Велес» находится на 15-й строчке (16 очков).

Россия. ФНЛ. 18-й тур
12 нояб, 14:00. Авангард (Домодедово)
Велес
0:1
Динамо

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
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1.53
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24%

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П1

21%

2.05

Х2

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1.82
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ФК Велес
0
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И В Н П +/- О
1
 Алания 17 10 5 2 34-17 35
2
 Балтика 17 8 8 1 30-20 32
3
 Рубин 17 8 6 3 31-21 30
4
 Енисей 17 8 6 3 26-19 30
5
 Арсенал 17 8 4 5 25-19 28
6
 КАМАЗ 17 7 6 4 22-15 27
7
 СКА-Хаб. 17 7 5 5 30-20 26
8
 Волгарь 17 7 5 5 18-15 26
9
 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
10
 Шинник 17 7 3 7 20-20 24
11
 Нефтехимик 17 6 6 5 16-12 24
12
 Акрон 17 4 8 5 18-23 20
13
 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
14
 Родина 17 4 5 8 14-22 17
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 17 4 4 9 16-19 16
17
 Краснодар-2 17 3 3 11 11-28 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
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Велес – Динамо Мх
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 2 : 1
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