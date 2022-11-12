Махачкалинское «Динамо» с минимальным счетом победило «Велес»

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Махачкалинское «Динамо» с минимальным счетом победило «Велес» в матче 18-го тура первой лиги — 1:0.

Автором победного мяча в начале второго тайма стал полузащитник Разхаб Магомедов.

«Динамо» набрало 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Велес» находится на 15-й строчке (16 очков).