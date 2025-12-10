Василенко: «Никто из лидеров «Факела» не собирается уходить зимой»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «СЭ» порассуждал о составе своей команды.

— Вернемся к «Факелу». Нет опасений, что зимой вашу команду могут растащить более статусные клубы? Есть ли спрос на Белайди Пуси, который забил 13 голов и отдал две результативные передачи?

— Таких страхов нет. Во-первых, есть юридическая сторона вопроса — контракты. О ней лучше спрашивать у руководства клуба. Во-вторых, это личная позиция игроков. И вот тут могу вас заверить: когда команда уходила в отпуск, каждый футболист дал понять, что хочет и дальше играть и развиваться именно в «Факеле».

— То есть никто из лидеров команды вас не покинет?

— На сегодняшний день — никто.

— Что вы сделали с Николаем Гиоргобиани, который так преобразился в последних турах (при Василенко атакующий полузащитник «Факела» набрал 7 баллов результативности в 11 матчах. — Прим. «СЭ»)?

- Здесь, как и в случае с Пуси, нужно говорить не только о работе тренерского штаба, но и о правильном отношении к делу Коли. Мы с ним работали еще в «Алании». Он знает наши требования и прекрасно понимает, что способен играть еще лучше, еще результативнее, — сказал Василенко «СЭ».

«Факел» ушел на зимнюю паузу лидером Первой лиги. Воронежцы набрали 48 очков за 21 тур.