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Василенко: «Никто из лидеров «Факела» не собирается уходить зимой»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «СЭ» порассуждал о составе своей команды.

— Вернемся к «Факелу». Нет опасений, что зимой вашу команду могут растащить более статусные клубы? Есть ли спрос на Белайди Пуси, который забил 13 голов и отдал две результативные передачи?

— Таких страхов нет. Во-первых, есть юридическая сторона вопроса — контракты. О ней лучше спрашивать у руководства клуба. Во-вторых, это личная позиция игроков. И вот тут могу вас заверить: когда команда уходила в отпуск, каждый футболист дал понять, что хочет и дальше играть и развиваться именно в «Факеле».

— То есть никто из лидеров команды вас не покинет?

— На сегодняшний день — никто.

— Что вы сделали с Николаем Гиоргобиани, который так преобразился в последних турах (при Василенко атакующий полузащитник «Факела» набрал 7 баллов результативности в 11 матчах. — Прим. «СЭ»)?

- Здесь, как и в случае с Пуси, нужно говорить не только о работе тренерского штаба, но и о правильном отношении к делу Коли. Мы с ним работали еще в «Алании». Он знает наши требования и прекрасно понимает, что способен играть еще лучше, еще результативнее, — сказал Василенко «СЭ».

«Факел» ушел на зимнюю паузу лидером Первой лиги. Воронежцы набрали 48 очков за 21 тур.

Олег Василенко.«У нас с Талалаевым похожие взгляды на футбол». Василенко возвращает «Факел» в РПЛ

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Первая лига
ФК Факел (Воронеж)
Олег Василенко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Урал 12 7 4 1 20-6 25
3
 Спартак Кс 12 7 3 2 16-10 24
4
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
5
 Велес 12 7 2 3 16-14 23
6
 Торпедо 12 6 3 3 21-9 21
7
 Уфа 12 4 6 2 16-13 18
8
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
9
 Шинник 12 3 7 2 15-13 16
10
 Енисей 12 3 5 4 15-20 14
11
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
12
 Ленинградец 12 3 4 5 10-20 13
13
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
14
 Челябинск 12 3 3 6 13-19 12
15
 Волга 12 3 2 7 14-18 11
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 12 1 3 8 11-23 6
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33 тур
34 тур
10.10 00:00 Арсенал – Спартак Кс - : -
10.10 00:00 Ленинградец – Торпедо - : -
10.10 00:00 Нефтехимик – Челябинск - : -
10.10 00:00 Нижний Новгород – Енисей - : -
10.10 00:00 Ротор – Волга - : -
10.10 00:00 СКА-Хабаровск – КАМАЗ - : -
10.10 00:00 Сочи – Уфа - : -
10.10 00:00 Урал – Велес - : -
10.10 00:00 Шинник – Текстильщик - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 11
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
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