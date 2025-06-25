Василенко покинул «Черноморец»

Главный тренер Олег Василенко вместе с тренерским штабом покинул «Черноморец», сообщает клубная пресс-служба.

С августа 2024 года 51-летний Василенко занимал пост тренера в команде «Черноморец». За это время команда под его руководством сыграла 28 матчей: 17 выиграла, 6 свела вничью и потерпела 5 поражений.

По итогам сезона-2024/25 «Черноморец» занял третье место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Однако команде не разрешили участвовать в стыковых играх из-за того, что ее стадион не соответствовал требованиям РПЛ.