25 июня, 15:38

Василенко покинул «Черноморец»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Главный тренер Олег Василенко вместе с тренерским штабом покинул «Черноморец», сообщает клубная пресс-служба.

С августа 2024 года 51-летний Василенко занимал пост тренера в команде «Черноморец». За это время команда под его руководством сыграла 28 матчей: 17 выиграла, 6 свела вничью и потерпела 5 поражений.

По итогам сезона-2024/25 «Черноморец» занял третье место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Однако команде не разрешили участвовать в стыковых играх из-за того, что ее стадион не соответствовал требованиям РПЛ.

Футбол
ФК Черноморец (Новороссийск)
Олег Василенко
  Александр Гладков

    Грустно

    27.06.2025

  Ненасытный_Гардемарин

    Правильно сделал. Человек давно уже вырос из фнл. А у Черноморца до приведения в порядок стадиона будет бессмысленное существование без задач. Что Василенко там делать? Там нужен такой же тренер без амбиции и мастерства, типа Григоряна, Евдокимова, и подобных, не тянущих ПЛ.

    25.06.2025

  Сергей Кузьмин

    как всегда у шишкарева

    25.06.2025

    «Факел» объявил о переходе защитника Гапонова
