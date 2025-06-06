Василенко — о попытке манипуляции результатом матча с «Сочи»: «Порадовала реакция парней, которые все мне рассказали»
Главный тренер «Черноморца» Олег Василенко прокомментировал ситуацию с попыткой манипуляции спортивным результатом в матче 34-го тура первой лиги против «Сочи» (1:3).
«Ситуация сложна и неприятна. Целостность рухнула из-за непрофессиональных и нечестных вещей. По жизни и профессии так поступать неправильно. Собственно, воздалось. Если ты не можешь изменить ситуацию, надо изменить отношение к ней. Нужно двигаться дальше. Становиться мудрее, сильнее. Мы получили бесценный опыт. Когда люди это примут, они станут сильнее. Я хочу двигаться дальше. Убежден, что мы с моими соратниками работали правильно. Но, получается, я стал участником событий, которых делать не надо... Мы со своей командой будем работать честно, как и делали это раньше. Покидаю ли я «Черноморец»? Нужно двигаться дальше. Пока что я ни с кем не вел переговоров, у меня действующий контракт. Обсудил возможность ухода с Сергеем Шишкаревым», — сказал Василенко.
Василенко также отметил, что команда рассказала тренеру о ситуации.
«По ситуации с матчем с «Сочи»... После встречи с генеральным директором ко мне пришли футболисты. Я знаю все дословно, что было сказано футболистам. Всю суть и весь посыл я знаю. Там же было не только про спорт, а вообще про все. Посыл был неправильный, он меня возмутил. Но меня порадовала реакция парней, которые все мне рассказали. Значит, удалось собрать и объединить коллектив мужчин. Какой был запрос? Давайте не будем искать здесь логику. Об этом сложно думать. Мы с парнями четко понимали, что мы идем наверх. У нас была мечта, мы к ней шли. В матче с «Сочи» команда понимала, что играла за второе место», — добавил Василенко.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Урал
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15
|Спартак Кс
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16
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17
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18
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