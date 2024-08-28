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Сегодня, 16:04

Василенко назначен главным тренером «Черноморца»

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Новым главным тренером «Черноморца» стал Олег Василенко, сообщает официальный сайт клуба первой лиги. Контракт заключен на два сезона с возможностью продления еще на год.

«В детстве с мамой я приезжал в Новороссийск поддерживать команду, поэтому для меня большая честь оказаться здесь. Мы с тренерским штабом, с командой будем стараться двигаться вперед. Что касается игры, я сторонник вертикального, скоростного футбола. Поговорим с ребятами, мне хочется, чтобы мы играли именно так. Современный футбол очень быстрый и агрессивный, и мы к этому обязательно придем», — приводит слова Василенко пресс-служба «Черноморца».

Последним местом работы специалиста был «Телави». Также он руководил «Уралом», «Факелом» и «Аланией».

25 августа «Черноморец» объявил об уходе Вадима Гаранина с поста главного тренера. Также команду покинули все помощники специалиста.

Источник: ФК Черноморец
ФК Черноморец (Новороссийск)
Вадим Гаранин
Олег Василенко
0
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«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
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Агент Кравцова заявил, что «Сочи» не будет против возможного ухода игрока
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 7 4 3 0 6-2 15
2
 Урал 7 4 2 1 11-5 14
3
 Торпедо 7 3 4 0 11-5 13
4
 Чайка 7 3 3 1 12-7 12
5
 Ротор 7 3 2 2 7-5 11
6
 Нефтехимик 7 3 2 2 9-9 11
7
 Балтика 7 2 4 1 6-5 10
8
 Родина 7 2 4 1 6-5 10
9
 Сокол 7 2 4 1 6-5 10
10
 Сочи 7 3 1 3 10-10 10
11
 Енисей 7 3 0 4 5-7 9
12
 Алания 7 2 2 3 4-3 8
13
 КАМАЗ 7 2 1 4 6-6 7
14
 Черноморец 7 2 1 4 8-11 7
15
 Уфа 7 1 3 3 8-11 6
16
 Тюмень 7 1 2 4 5-9 5
17
 Шинник 7 1 2 4 2-7 5
18
 СКА-Хаб. 7 1 2 4 4-14 5
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31.08 10:00
Енисей – Балтика
 - : -
31.08 12:30
Уфа – Торпедо
 - : -
31.08 16:00
Урал – Алания
 - : -
31.08 18:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 - : -
1.09 16:00
Сокол – Шинник
 - : -
1.09 17:30
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
1.09 18:00
Черноморец – Родина
 - : -
1.09 19:00
Сочи – Тюмень
 - : -
2.09 19:30
Ротор – Чайка
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Александр Юшин

Александр Юшин

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Руслан Барт

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П
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Урал

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