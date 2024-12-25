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Сегодня, 22:55

Валерий Скородумов стал новым генеральным директором «Торпедо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Торпедо» объявило о назначении Валерия Скородумова на пост генерального директора клуба.

Скородумов в сезоне-2015/16 выступал за «Торпедо». С июня 2019-го по сентябрь 2021 года он занимал должность администратора, а с сентября 2021-го до декабря 2024 года — начальника команды.

В начале декабря Ари был назначен спортивным директором «Торпедо», а Александр Волнушкин покинул пост президента клуба.

«Торпедо» находится на 2-м месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет 2 очка.

Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/10711
ФК Торпедо (Москва)
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«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
Сочи – Сокол
 - : -
1.03 00:00
Чайка – Уфа
 - : -
1.03 00:00
Черноморец – Торпедо
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Г
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 8
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 7
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Алексей Татаев

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