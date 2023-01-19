Петраков о ситуации с «Томью»: «Теперь дети будут заниматься непонятно чем — «лындать», как в народе говорят»

Бывший тренер «Томи» Валерий Петраков, работавший с командой в течение нескольких сезонов, рассказал о своем отношении к новости о том, что клуб из Сибири в очередной раз потерял профессиональный статус.

— Ну что говорить? Когда были в Томске люди, которые любили футбол, на них все держалось. Все очень просто. Был Борис Гаврилович Ванштейн, бывший президент «Томи», Борис Алексеевич Мальцев, Сергей Анатольевич Жвачкин, руководители Думы Томской области. Они понимали, что городу нужен футбол, ребята там играли для людей. Потом все в корне изменилось. Пришли люди, которым не нужен футбол, не нужны дети, интернат, здоровье. Теперь дети будут заниматься непонятно чем — «лындать», как в народе говорят, — цитирует Петракова «РБ Спорт».

— Вы следили за судьбой команды?

— Связывался с Татьяной Александровной Смирновой, узнавал, как дела. Она прекрасный руководитель «Томи», занимала пост гендиректора. Но когда нет поддержки, никто ничем не помогает, как можно сохранить клуб? У меня просто душа за «Томь» болит. Удивлен, почему так вышло. Какие-то люди пытались клуб спасти — но все как лбом об стенку. Ну, не можете вы содержать команду в высшей лиге, в первой лиге. Но во второй хотя бы можно? Уделить внимание детскому футболу, интернату, ребятам, которые там, кстати, неплохо выступают.

По итогам сезона?2021/22 «Томь» заняла 14-е место в ФНЛ. Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию клубов отказала «Томи» в выдаче лицензий на сезон-2022/23.