В заявку «Тамбова» на финал Кубка ФНЛ вошли футболисты на просмотре, игроки «Шинника» и тренер Булыга

«Тамбов» включил в заявку на финальный матч Кубка ФНЛ против «Химок» несколько игроков из чужой команды. С первых минут на поле появились только пять футболистов «Тамбова». Еще шесть (включая вратаря) находятся на просмотре, как и один запасной голкипер. Кроме того, в запас вошли три футболиста «Шинника» и тренер команды Виталий Булыга.

«Тамбов» в среду должен был улететь со сборов на Кипре, поэтому состав команды вышел смешанным.

Виталий Булыга с 2002 по 2015 год защищал цвета ряда российских клубов, а карьеру футболиста завершил в 2016-м.

Полностью стартовый состав «Тамбова» на финал выглядит следующим образом: Киюртзидис, Шляков, Горин, Хазиев, Дорожинский, Глушицкий (все пять — на просмотре), Кабахидзе, Хосонов, Федчук, Меренчуков, Мамтов. Запасные — Ридлевич (на просмотре), Булыга (тренер), Вовк, Масленников, Бетюжнов (все — «Шинник»).