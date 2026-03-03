В Воронеже запустили проект «Я — тренер «Факела»

Образовательный конкурс «Я — тренер «Факела» запустила академия воронежского клуба. До 7 марта она будет принимать резюме специалистов из Воронежской области и близлежащих регионов.

В дальнейшем конкурсантам предстоит пройти пять отборочных этапов, в ходе которых они выполнят задания от тренеров молодежной и первой команд, сообщает пресс-служба «Факела».

— Мы хотим развивать академию, пополняя ее амбициозными и голодными до новых знаний и опыта специалистами. Отмечу, что не ждем, когда кто-то обучит тренеров и выпустит их на рынок труда. Мы готовим кадры сами. Считаю, что это более перспективный подход, — подчеркнул заместитель спортивного директора «Факела» по развитию молодежного футбола Владислав Кожемякин.