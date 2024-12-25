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Сегодня, 14:35

В «Урале» заявили, что объявят имя главного тренера после Нового года

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Григорий Иванов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» рассказал о том, когда клуб объявит о назначении главного тренера.

«Новый год пройдет и мы все скажем. У нас есть сейчас те, кто будет готовить команду, у нас люди с лицензиями. Олег в штабе будет, считаю, что он будет выполнять свою работу. То, что у него нет лицензии — не его вина. Он работал уже тренером в премьер-лиге и первой лиге, и он мог бы уже поступить. Мы не набрали группу, это не наша вина. Мы будем разговаривать с РФС, чтобы нам разрешили, мы хотим, чтобы наш главный тренер был Олег Александрович Шатов. Если не получится, то он все равно будет главным в клубе. Надо будет назначить кого-то главным тренером. После Нового года все скажем», — сказал Иванов «СЭ».

«Урал» набрал 37 очков за 21 матч и занимает третье место в турнирной таблице. Лидером является «Балтика», у которой 45 баллов. На второй строчке располагается «Торпедо» с 43 очками.

Александр Абустин

ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
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«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
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«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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Балтика – Шинник
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Нефтехимик – СКА-Хаб.
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1.03 00:00
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