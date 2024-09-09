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В «Урале» заявили, что не готовы пригласить Дзюбу в команду

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Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не готов пригласить экс-нападающего сборной России Артема Дзюбу.

В мае 36?летний форвард покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта и с тех пор находится в статусе свободного агента. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, на его счету 160 голов.

«Дзюба — хороший парень, мой хороший знакомый. Но пока мы не готовы сделать ему предложение», — цитирует Иванова Metaratings.

«Урал» после 9 туров первой лиги занимает 2-е место в турнирной таблице с 18 очками. В следующем туре екатеринбургская команда на выезде сыграет с тульским «Арсеналом».

Источник: Metaratings
Артем Дзюба
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 5 4 0 9-4 19
2
 Урал 9 5 3 1 15-7 18
3
 Торпедо 9 4 5 0 14-7 17
4
 Сочи 9 4 2 3 14-11 14
5
 Родина 9 3 5 1 10-7 14
6
 Чайка 8 3 4 1 12-7 13
7
 Ротор 9 3 4 2 8-6 13
8
 Балтика 8 3 4 1 8-6 13
9
 Нефтехимик 9 3 3 3 9-10 12
10
 Енисей 9 4 0 5 7-9 12
11
 Сокол 9 2 5 2 6-7 11
12
 Черноморец 9 3 2 4 11-13 11
13
 Алания 9 2 3 4 6-7 9
14
 Шинник 9 2 3 4 4-7 9
15
 КАМАЗ 9 2 2 5 6-7 8
16
 Уфа 9 1 3 5 8-14 6
17
 Тюмень 8 1 2 5 5-12 5
18
 СКА-Хаб. 8 1 2 5 4-15 5
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7.09 11:30
Урал – Ротор
 1 : 1
7.09 15:00
Шинник – Уфа
 2 : 0
7.09 17:00
Алания – Сочи
 1 : 1
7.09 17:30
КАМАЗ – Черноморец
 0 : 1
8.09 18:00
Нефтехимик – Енисей
 0 : 1
9.09 19:00
Торпедо – Арсенал
 2 : 2
9.09 20:00
Родина – Сокол
 2 : 0
9.09 20:15
Балтика – Тюмень
 - : -
10.09 16:00
СКА-Хаб. – Чайка
 - : -
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
Данила Янов

Данила Янов

Чайка

 3
И К Ж
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 7 1 1
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 7 1 1
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 5 1 0
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