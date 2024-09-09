В «Урале» заявили, что не готовы пригласить Дзюбу в команду

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не готов пригласить экс-нападающего сборной России Артема Дзюбу.

В мае 36?летний форвард покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта и с тех пор находится в статусе свободного агента. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, на его счету 160 голов.

«Дзюба — хороший парень, мой хороший знакомый. Но пока мы не готовы сделать ему предложение», — цитирует Иванова Metaratings.

«Урал» после 9 туров первой лиги занимает 2-е место в турнирной таблице с 18 очками. В следующем туре екатеринбургская команда на выезде сыграет с тульским «Арсеналом».