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Сегодня, 10:36

В «Урале» заявили, что готовы предоставить Бикфалви любую должность в клубе

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном продолжении сотрудничества с покинувшим команду полузащитником Эриком Бикфалви после завершения карьеры.

«Отношусь к Эрику с огромным уважением. Он еще хочет играть в футбол. Мы вчера с ним долго общались. Он сказал: «Викторович, я чувствую в себе силы и хочу еще поиграть». Если у него не будет никаких предложений, и он будет готов работать у нас в клубе, мы будем готовы предоставить ему любую должность», — сказал Иванов «СЭ».

Бикфалви выступал за «Урал» с 2017 года. С того момента он провел за команду 227 матчей, забил 61 гол и сделал 22 результативные передачи. В сезоне-2024/25 на счету футболиста один забитый мяч и одна голевая передача в 11 матчах Мелбет-Первой лиги.

Эрик Бикфалви
ФК Урал
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«Урал» объявил об уходе Эрика Бикфалви
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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Балтика – Шинник
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1.03 00:00
Енисей – Алания
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КАМАЗ – Арсенал
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1.03 00:00
Ротор – Урал
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