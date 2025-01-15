В «Урале» заявили, что готовы предоставить Бикфалви любую должность в клубе

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном продолжении сотрудничества с покинувшим команду полузащитником Эриком Бикфалви после завершения карьеры.

«Отношусь к Эрику с огромным уважением. Он еще хочет играть в футбол. Мы вчера с ним долго общались. Он сказал: «Викторович, я чувствую в себе силы и хочу еще поиграть». Если у него не будет никаких предложений, и он будет готов работать у нас в клубе, мы будем готовы предоставить ему любую должность», — сказал Иванов «СЭ».

Бикфалви выступал за «Урал» с 2017 года. С того момента он провел за команду 227 матчей, забил 61 гол и сделал 22 результативные передачи. В сезоне-2024/25 на счету футболиста один забитый мяч и одна голевая передача в 11 матчах Мелбет-Первой лиги.