В «Урале» заявили, что готовы назначить Шатова главным тренером после получения лицензии Pro

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил «СЭ» на вопрос о назначении Олега Шатова исполняющем обязанности главного тренера команды.

В среду, 6 ноября «Урал» объявил об отставке главного тренера Евгения Аверьянова и назначении Шатова исполняющим обязанности.

«Пока Шатов не получит лицензию, он может быть только исполняющим обязанности. Сейчас он, можно сказать, уже закончил обучение на категории A и B. Сейчас будет подавать на категорию Pro. Тогда — почему нет? Все когда-то начинали молодыми тренерами. Мы знаем Олега давно, как он работает, как хочет работать. Он хочет стать тренером. Все может быть!» — сказал Иванов «СЭ».

Шатов завершил карьеру футболиста в августе 2023 года. С июня 2024 года 34-летний россиянин входит в тренерский штаб «Урала».

«Урал» с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги-2024/25.