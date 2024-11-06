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Сегодня, 14:38

В «Урале» заявили, что готовы назначить Шатова главным тренером после получения лицензии Pro

Микеле Антонов
Корреспондент
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Олег Шатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил «СЭ» на вопрос о назначении Олега Шатова исполняющем обязанности главного тренера команды.

В среду, 6 ноября «Урал» объявил об отставке главного тренера Евгения Аверьянова и назначении Шатова исполняющим обязанности.

«Пока Шатов не получит лицензию, он может быть только исполняющим обязанности. Сейчас он, можно сказать, уже закончил обучение на категории A и B. Сейчас будет подавать на категорию Pro. Тогда — почему нет? Все когда-то начинали молодыми тренерами. Мы знаем Олега давно, как он работает, как хочет работать. Он хочет стать тренером. Все может быть!» — сказал Иванов «СЭ».

Шатов завершил карьеру футболиста в августе 2023 года. С июня 2024 года 34-летний россиянин входит в тренерский штаб «Урала».

«Урал» с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги-2024/25.

Олег Шатов
Футбол
Первая лига
ФК Урал
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«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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«Урал» объявил об отставке Аверьянова, исполняющим обязанности главного тренера назначен Шатов
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 17 8 9 0 32-13 33
2
 Балтика 17 9 6 2 21-11 33
3
 Арсенал 17 6 10 1 15-10 28
4
 Сочи 17 7 6 4 27-18 27
5
 Урал 17 7 6 4 23-17 27
6
 Чайка 17 6 7 4 23-20 25
7
 Черноморец 17 7 3 7 22-24 24
8
 Енисей 17 7 2 8 18-20 23
9
 Ротор 17 5 7 5 12-13 22
10
 Нефтехимик 17 5 7 5 14-16 22
11
 СКА-Хаб. 17 5 6 6 24-28 21
12
 Родина 17 4 9 4 16-16 21
13
 КАМАЗ 17 5 4 8 14-13 19
14
 Сокол 17 4 7 6 9-18 19
15
 Шинник 17 4 6 7 12-18 18
16
 Алания 17 4 5 8 11-17 17
17
 Уфа 17 4 5 8 17-23 17
18
 Тюмень 17 2 3 12 13-28 9
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8.11 19:00
Ротор – Сочи
 - : -
9.11 00:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
9.11 15:00
Алания – Арсенал
 - : -
9.11 17:00
Торпедо – Енисей
 - : -
9.11 18:00
Нефтехимик – Балтика
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 - : -
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СКА-Хаб. – Уфа
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Шинник – Урал
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Владислав Руденко

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Мартин Крамарич

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