В «Урале» рассказали о переговорах с Селиховым по новому контракту

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил «СЭ» на вопрос о будущем голкипера Александра Селихова.

«Мы хотим сохранить Селихова. Какой его настрой? Мы общались. У нас есть определенные договоренности и разговоры с Александром. Ведем переговоры», — сказал Иванов «СЭ».

В минувшем сезоне 31-летний Селихов провел 16 матчей во всех турнирах, 6 из которых на ноль.

Контракт голкипера с клубом рассчитан до конца июня. Селихов стал игроком «Урала» в феврале после ухода из «Спартака».