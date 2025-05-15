В «Урале» отреагировали на возможный уход Шатова из команды

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о желании помощника главного тренера екатеринбуржцев Олега Шатова покинуть команду со следующего сезона.

«Не знаю ничего об этом. Шатов сейчас работает и исполняет свои обязанности», — сказал Иванов «СЭ».

О намерениях Шатова уйти из клуба сообщил Metaratings.ru. По информации источника, тренер сам отказался оставаться в клубе, сообщив об этом Иванову.

«Урал» после 32-го тура занимает пятое место в турнирной таблице первой лиги с 53 очками.