В «Урале» намерены назначить Аверьянова на пост главного тренера

«Урал» может назначить на пост главного тренера Евгения Аверьянова, сообщает Metaratings.ru.

Под руководством специалиста екатеринбуржцы проводили ответный стыковой матч с «Акроном» (2:1).

Тренер выступал в составе «Урала» с 1998 по 2008 год, проведя более 300 матчей. В 2009 году он стал был назначен на пост главного тренера молодежной команды «Урала». С 2011 года входит в тренерский штаб основной команды.