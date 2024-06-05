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Сегодня, 19:45

В «Урале» намерены назначить Аверьянова на пост главного тренера

Виктория Кравченко
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«Урал» может назначить на пост главного тренера Евгения Аверьянова, сообщает Metaratings.ru.

Под руководством специалиста екатеринбуржцы проводили ответный стыковой матч с «Акроном» (2:1).

Тренер выступал в составе «Урала» с 1998 по 2008 год, проведя более 300 матчей. В 2009 году он стал был назначен на пост главного тренера молодежной команды «Урала». С 2011 года входит в тренерский штаб основной команды.

В минувшем сезоне «Урал» финишировал на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах команда уступила «Акрону» (0:2, 2:1) и вылетела в первую лигу.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-urale-planiruyut-utverdit-averyanova-na-postu-glavnogo-trenera-370078/
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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Алания – Динамо Мх
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Родина – Нефтехимик
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Шинник – Арсенал
 1 : 0
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Акрон – СКА-Хаб.
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